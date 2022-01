Prințesa moștenitoare a Suediei, testată pozitiv la coronavirus pentru a doua oară în mai puțin de un an Victoria, printesa mostenitoare a Suediei, care a avut coronavirus in martie 2021, a fost din nou testata pozitiv la COVID-19 sambata, a anuntat palatul regal, transmit AFP si Reuters. “Printesa mostenitoare, care este vaccinata cu schema completa, are simptome de raceala, dar se simte bine”, a anuntat palatul regal intr-un comunicat, in care a mai mentionat ca printesa s-a izolat la domiciliu, limpreuna cu familia. Este a doua oara in mai putin de un an cand printesa Victoria, in varsta de 45 de ani, este testata pozitiv la coronavirus. In martie 2021, si sotul ei, printul Daniel, a fost testat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Printesa mostenitoare, care este vaccinata cu schema completa, are simptome de raceala, dar se simte bine", a anuntat palatul regal intr-un comunicat, in care a mai mentionat ca printesa s-a izolat la domiciliu, limpreuna cu familia.Este a doua oara in mai putin de un an cand printesa Victoria, in…

- Prințesa Victoria, in varsta de 45 de ani, este din nou infectata cu coronavirus dupa ce in martie 2021 a fost testata pozitiv cu COVID-19 pentru prima data, relateaza AFP și Reuters, potrivit Agerpres.”Printesa mostenitoare, care este vaccinata cu schema completa, are simptome de raceala, dar se simte…

- Printesa mostenitoare Victoria a Suediei a fost testata pozitiv pentru Covid-19 si are simptome usoare, a transmis Curtea Regala, sambata, adaugand ca Alteta Sa a fost vaccinata cu schema completa, scrie Reuters. La inceputul saptamanii, parintii ei, regele si regina Suediei, au fost testati…

- Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei si sotia lui, regina Silvia, au fost testati pozitiv cu virusul care cauzeaza COVID-19, a anuntat marti Palatul Regal intr-un comunicat. “Regele si regina, care sunt vaccinati cu trei doze, prezinta simptome usoare si se simt bine, avand in vedere circumstantele”,…

- Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei si sotia lui, regina Silvia, au fost testati pozitiv cu virusul care cauzeaza COVID-19, a anuntat marti Palatul Regal intr-un comunicat, informeaza Reuters.

- Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei si sotia lui, regina Silvia, au fost testati pozitiv cu virusul care cauzeaza COVID-19, a anuntat marti Palatul Regal intr-un comunicat, informeaza Reuters. "Regele si regina, care sunt vaccinati cu trei doze, prezinta simptome usoare si se simt bine,…

- Premierul israelian Naftali Bennett a intrat in carantina duminica, in asteptarea rezultatului la testul PCR de COVID-19, dupa ce fiica sa in varsta de 14 ani a fost testata pozitiv la noul coronavirus, a anuntat biroul prim-ministrului israelian, transmite Reuters. Dupa ce a aflat de rezultatul testului…

- Zeci de elevi din Beijing au ramas inchiși in școala dupa ce profesorul lor a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conform BBC, China continua sa aplice așa-numita strategie „zero COVID” prin care orice posibil focar este izolat rapid. Din acest motiv, școala din Beijing in care a fost depistat un caz…