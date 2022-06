Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani in care, din cauza pandemiei, nu ne-am bucurat chiar 100% de targurile de Craciun, iata ca se pare, cel puțin momentan, ca in iarna nu vom avea restricții și ne vom putea bucura la cote maxime de sarbatoarea Nașterii Domnului.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si, prin urmare, va purta discutiile programate in Romania si Germania de la distanta, a declarat, joi, un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza Reuters.

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) reia pentru al șaselea an consecutiv numaratoarea berzelor albe cu ajutorul aplicației Uite barza!. Astfel, toți cei care au un smartphone sunt invitați sa participe la recensamantul berzelor albe in perioada 10 iunie – 10 iulie. Proiectul este implementat de SOR,…

- Nume de prim rang ale muzicii internationale vor concerta la cel mai nou festival din Romania, ce va avea loc in perioada 2-4 septembrie in orasul Mioveni. Festivalul muzical poarta numele ANALOGUE, iar principalul organizator este Centrul Cultural Mioveni. Luni, 23 mai, au fost facute publice mai multe…

- In acest an, Directia Politia Locala Targu Mures va organiza, vineri, 20 mai 2022, de la ora 10.00, ziua portilor deschise, pentru a sarbatori Ziua Politiei Locale din Romania. Programul Zilei Portilor Deschise consta in: – Expoziție tehnica auto – Gagyi Csaba: dresaj canin Tyson – Borbil Danuț: skandenberg…

- Pepe Berciu și Ioan Biriș, patronii Clubului Loft, au fost bagați „La Mijloc” de Codin Maticiuc, cronicarul vieții mondene din Romania. Invitați in podcastul sau, cei doi oameni de afaceri au dat detalii uluitoare despre locațiile lor care atrag weekend de weekend cele mai renumite vedete din Romania……

- "Astazi, justiția din Romania a aratat inca o data ca este stramba, nedreapta și ca judeca și condamna in funcție de numele inculpatului. Piedone platește pentru ceva ce nu a facut, doar pentru ca este PIEDONE! Inca un om pe care justiția il condamna pe nedrept! Nu a fost suficienta pedeapsa de 7 ani,…

- La 10 martie, la aproximativ doua saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, o drona Tu-141 „Strizh” de concepție sovietica, s-a prabușit intr-un cartier din Zagreb, in Croația, fara a face victime, aproape de un oraș universitar, dupa ce a zburat timp de șapte minute in spațiul aerian croat. Potrivit…