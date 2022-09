Primul test de apărare a planetei, realizat vreodată. NASA lovește INTENȚIONAT un asteroid situat la 11 milioane de kilometri Primul test de aparare a planetei, realizat vreodata. NASA lovește INTENȚIONAT un asteroid situat la 11 milioane de kilometri O nava spațiala a NASA se va lovi luni, 26 septembrie, in mod deliberat, de un asteroid numit Dimorphos. Este primul test de aparare planetara impotriva asteroizilor. Misiunea Double Asteroid Redirection Test, sau DART, urmarește sa vada daca acest tip de impact cinetic poate ajuta la devierea unui asteroid care reprezinta o amenințare pentru Pamant. […] Citește Primul test de aparare a planetei, realizat vreodata. NASA lovește INTENȚIONAT un asteroid situat la 11 milioane… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de milioane de gospodarii din SUA - aproximativ 1 din 6 case americane - au ramas in urma cu plata facturilor la energie. Potrivit Asociației Naționale a Directorilor de Asistența Energetica (NEADA), aceasta este cea mai grava criza pe care grupul a documentat-o vreodata. La baza acestor…

- Cele mai mari pelerinaje din lume strang anual zeci de milioane de oameni in jurul unor obiective religioase incarcate de istorie și spiritualitate. Iata care sunt cele mai populare locuri de pelerinaj din lume:Cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din lumeMulte religii din intreaga lume considera…

- Banchiza Antarcticii a atins luna trecuta cea mai mica suprafața inregistrata vreodata pentru luna iulie in cei 44 de ani de inregistrari prin satelit, a avertizat serviciul european de schimbari climatice Copernicus, confirmand un an alarmant, potrivit Le Figaro . Incepand cu 1979, oamenii de știința…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul de la FCU Craiova, susține ca a primit o oferta in valoare de doua milioane de euro pentru mijlocașul sud-american Juan Bauza (26), pe care ar fi refuzat-o. FCU Craiova ar fi primit o oferta in valoare de doua milioane de euro pentru Juan Bauza, unul dintre cei…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Valcea a anuntat, luni, ca a dat startul lucrarilor pentru realizarea in comuna Roesti a unui centru pentru gestionarea deseurilor la standarde europene, investitia care se ridica la peste 91 de milioane de lei (fara TVA) urmand sa fie finalizata in decurs de…

- Ieri, 19 iulie, CE a adoptat o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de aparare prin achiziții publice in comun (EDIRPA) pentru perioada 2022-2024. Dupa cum s-a anunțat in Comunicarea comuna din luna mai privind…

- Robert Lewandowski, fostul atacant al echipei germane de fotbal Bayern Munchen, a semnat un contract cu FC Barcelona valabil pana in 2027, pentru suma de 45 de milioane de euro, a anuntat, marti, clubul catalan, citat de AFP.

- Cercetatorii au gasit dovezi care sugereaza ca dezvoltarea nucleului interior al planetei in urma cu o jumatate de miliard de ani ar fi putut juca un rol esential in evolutia vietii pe Pamant, relateaza The Guardian.