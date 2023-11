Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Anchetatorii au stabilit ca, in cazul barbatului din Dolj dus la audieri in cazul crimei de la Sibiu, ”nu au rezultat probe indubitabile pentru a putea fi luata o masura preventiva”. Ei au precizat ca existau date ca barbatul ar fi unul dintre cei trei suspecti, el fiind indicat si de mai multi…

- Rasturnare de situație! Barbatul din județul Dolj prins joi seara de polițiști și dus la audieri la IPJ Sibiu in dosarul uciderii cunoscutului om de afaceri din Sibiu a fost lasat liber. Procurorul care coordoneaza ancheta in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu a decis eliberarea barbatului considerat…

- Barbatul prins de polițiști joi seara, 16 noiembrie, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj, a fost eliberat vineri dimineața, 17 noiembrie, pentru ca nu exista dovezi clare care sa justifice reținerea lui in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, a transmis Poliția Sibiu.„Dupa verificarile…

- Laurentiu Lacatusu, in varsta de 31 de ani, unul dintre cei trei suspecți in cazul uciderii milionarului Adrian Keiner, a fost prins de polițiști joi seara, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj. Fost boxer, barbatul lucra de ani de zile in constructii, iar cu o saptamana inainte de crima de…

- Unul dintre criminalii omului de afaceri din Sibiu a fost prins in comuna Valea Stanciului, din judetul Dolj. A fost prins unul dintre criminalii de la Sibiu pic.twitter.com/yvdNzBV3WI — aktual24.ro (@ak24ro) November 16, 2023 Individul, fost boxer, este singurul dintre cei trei asasini care a mai ramas…

- Acesta este barbatul care a fost dus la audieri in cazul uciderii lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu ucis in propria casa.In aceasta dimineața, au fost facute verificari la doua adrese din Timișoara, acolo unde anchetatorii aveau banuiala ca s-ar afla persoane care ar face parte din cercul…

- Cercetarile in cazul omului de afaceri din Sibiu ucis se fac „in rem”, dar a fost restrans cercul suspectilor. Exista suspiciunea ca cei trei autori sunt cetateni romani, informeaza Mediafax. Cercetarile continua in cazul crimei din municipiul Sibiu, urmarirea penala desfasurandu-se „in rem”, nefiind…

- Cazul ciobanului din Alba UCIS in Sibiu: Suspectul, arestat preventiv pentru 30 de zile Cazul ciobanului din Alba UCIS in Sibiu: Suspectul, arestat preventiv pentru 30 de zile Barbatul din Valcea suspectat ca a ucis un barbat in varsta de 41 de ani din județul Alba, a fost arestat preventiv pentru 30…