- Statele Unite nu vor trimite trupe combatante in Ucraina, a precizat marti Casa Alba, dupa ce in ziua precedenta presedintele francez Emmanuel Macron a sugerat o posibila desfasurare de trupe terestre straine in sprijinul armatei ucrainene in razboiul cu Rusia. „Presedintele Joe Biden a fost clar asupra…

- Cancelarul german Olaf Scholz respinge ideea ca țarile europene și ale NATO sa trimita trupe in Ucraina, dupa ce președintele francez Macron a declarat ca aceasta idee nu poate fi exclusa. "Ceea ce s-a convenit de la inceput este valabil și pentru viitor, și anume ca nu vor exista soldați pe teritoriul…

- NATO si Uniunea Europeana neaga orice intentie de a trimite trupe in Ucraina, dupa ce presedintele Frantei nu a exclus aceasta posibilitate. Emmanuel Macron a spus ieri ca nu ar fi exclus ca unele state europene sa trimita trupe in frontul ucrainean, intrucat, a explicat el, in timp ce trupele ruse…

- Cancelarul german Olaf Scholz respinge ideea ca țarile europene și ale NATO sa trimita trupe in Ucraina, dupa ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca aceasta idee nu poate fi exclusa.

- Trupele de paza ale președintelui Franței, Emmanuel Macron, aproape ca au fost depașite la o expoziție agricola, iar fermierii l-au incolțit pe șeful statului, care a trebuit sa le dea socoteala oamenilor care i-au cerut demisia. Emmanuel Macron a trecut prin clipe de groaza, chiar la Paris ! A fost…

- Germania, Tarile de Jos si Polonia au semnat marti un acord destinat sa reduca procedurile birocratice care impiedica deplasarea transfrontaliera rapida a trupelor si armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare care duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO, relateaza Reuters.Ca…

- Ungaria este departe de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana in privinta ajutorului pentru Ucraina, a declarat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, in contextul in care UE incearca sa obtina un acord asupra unui nou pachet de asistenta financiara pentru Kiev. Gergely Gulyas a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat, sambata, sprijinul guvernului sau pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana (UE). Declarațiile vin in ajunul Consiliului European din 14 si 15 decembrie, care va aborda atat aceasta candidatura de aderare, cat si pe cea a Ucrainei, transmite…