Stiri pe aceeasi tema

- Prestigioasa revista Time a inclus un oras din Romania pe lista sa a celor mai grozave locuri de vizitat in 2023. „Al patrulea cel mai mare oras din Romania si capitala provinciei istorice a Banatului straluceste in 2023 - chiar la modul propriu - intrucat a preluat stafeta de Capitala Europeana a Culturii",…

- Ministrul Eduard Novak a anunțat azi poziția țarii noastre in controversa care a cuprins sportul mondial in aceste zile Țara noastra s-a alaturat demersului mai multor state care solicita Comitetului International Olimpic (CIO) interzicerea sportivilor rusi si belarusi la Jocurile Olimpice din 2024,…

- Alexandra Ianculescu a reprezentat Romania la proba de patinaj viteza la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeong Chan din 2018, fara a obține rezultate deosebite.Olimpica de 31 de ani a marturisit ca și-a facut cont pe OnlyFans pentru a caștiga bani mai rapid, iar succesul i-a depașit toate așteptarile.…

- Patinatoarea Alexandra Ianculescu are 31 de ani. Tanara s-a nascut la Sibiu și a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeong Chan din 2018.Acum face bani din OnlyFans dupa ce mai mulți admiratori i-au spus ca poate face și bani cu pozele incendiare pe care le posteaza pe rețelele…

- Vola.ro, cea mai mare platforma online de rezervari bilete de avion din Romania, raporteaza dublarea afacerilor in anul 2022 comparativ cu 2021 și o creștere a numarului tranzacțiilor intermediate de la 73 de milioane de euro in anul ce s-a incheiat, la puțin peste 40 de milioane de euro in anul 2021.…

- Cu acest prilej, Guttait a reiterat opozitia fata de o posibila acceptare a sportivilor rusi si belarusi la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024: ''Ucraina se va uni cu multe tari din Europa si din lume ... si (participarea rusilor -n.r.) nu va fi permisa'', relateaza Agerpres care citeaza media…

- Sportiva Ana Maria Barbosu, nu vorbește cu nimeni inaintea competițiilor, iar dupa concurs primii pe care ii suna sunt parinții. Din superstiție, sportiva iși aranjeaza costumul cu o zi inainte de intrecere. Ana Maria Barbosu, cea mai buna gimnasta din Romania in 2022, are superstiții pe care le respecta…

- Mara Ceplinschi a ratat aproape tot anul 2022 din cauza unei accidentari la piciorul drept. Dupa doua operații, luni de recuperare și plans, sportiva a revenit in sala cu ganduri mari: sa se califice cu echipa la JO de la Paris. Cea mai buna gimnasta a Romaniei in 2021, Mara Ceplinschi, a avut un 2022…