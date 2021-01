Stiri pe aceeasi tema

- 2020 a fost un an plin de provocari pentru toți administratorii locațiilor comerciale și HoReCa din Romania. Activitatea din interiorul restaurantelor sau hotelurilor a fost puternic afectata de pandemia COVID-19, iar locațiile frecventate candva de turiști au supraviețuit din umbra. Ca raspuns al acestui…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 2.719 noi cazuri de Covid și 94 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Pana sambata, in Romania au fost confirmate 709.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 650.189…

- Fostul portar Rica Raducanu a fost internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza fcrapid.ro. "Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid-19", a precizat clubul giulestean. In…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 12 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 605.045 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor…

- 654.007 cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 5.700 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 121 de noi decese și 1.070 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- In curtea Stationarului I din Resita va fi amenajat un spital modular cu 100 de paturi, pentru pacientii COVID-19. Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca si primarul municipiului Resita, Ioan Popa au avut deja o intalnire cu un consultant in proiectare pentru stabilirea detaliilor…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 500.273 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 390.212 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 10.269 de noi cazuri de COVID-19, fiind efectuate 37.906 teste. Potrivit bilanțului anunțat astazi de autoritați, 168 de persoane au murit, iar numarul pacienților de la ATI a ajuns la 1.174. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri 10.269 de cazuri…