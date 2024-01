Stiri pe aceeasi tema

- Transportatori din toata tara participa, miercuri, la o actiune de protest, coloane de camioane formandu-se pe mai multe tronsoane rutiere, in zona Bucurestiului, dar si... The post Proteste ale transportatorilor, nemulțumiți de RCA și taxele noi appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- ”Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alaturat si cativa fermieri, pana in acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru ca nicio asociatie nu isi asuma acest protest. Din informatiile aparute in spatiul public, am vazut ca problemele pe care…

- ”Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alaturat si cativa fermieri, pana in acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru ca nicio asociatie nu isi asuma acest protest. Din informatiile aparute in spatiul public, am vazut ca problemele pe care…

- Noi alerte de la meteorologi. Un ciclon polar se indreapta spre Romania. Va fi ger, chiar și minus 15 grade Celsius in depresiuni. Vremea se va raci brusc incepand de duminica, mai intai in jumatatea nordica. Valul de aer polar va aduce vant puternic și viscol la munte, dar și ninsori puternice. Va…

- Un sondaj CURS realizat in perioada 12 - 20 decembrie in București indica faptul ca locuitorii Capitalei sunt mulțumiți de primarul de sector și sunt nemulțumiți de activitatea primarului general Nicușor Dan.In opinia dumneavoastra Romania se indreapta ...? Mai degraba intr-o direcție buna -…

- O delegație a Organizației pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), aflata in Romania pentru evaluarea dezvoltarii regionale a țarii, a avut o intalnire cu reprezentanții Primariei Capitalei, scrie Mediafax.„Am primit saptamana aceasta la sediul Primariei Capitalei vizita delegației Organizației…

- PSD și PNL se plaseaza pe primele poziții in preferințele romanilor pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj. O buna parte dintre romani insa, se arata ingrijorați de direcția in care se indreapta Romania.

- Vremea rea afacut prapad in sud-estul țarii, unde școlile s-au inchis și in 23 de județe sunt avarii grave care au condus la lipsa curentului electric. Activitatea didactica este suspendata luni in judetele Braila, Constanta, Calarasi, Galati si Tulcea din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…