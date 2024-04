Cei mai mulţi români sunt pesimişti privind viitorul ţării • A crescut, totuși, numarul celor care cred ca lucrurile se indreapta intr-o direcție buna Puțin peste 30% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie buna, procentul fiind in crestere fata de acum 10 ani, dar si fata de acum o luna, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro, potrivit Hotnews. Pentru o treime dintre romani cea mai importanta sursa de ingrijorare o reprezinta posibilitatea unui conflict/razboi in care sa fie implicata Romania, pe locul al doilea situandu-se cresterea preturilor. Fața de acum un deceniu, romanii sunt mai ingrijorați din… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 30,8% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie buna, procentul fiind in crestere fata de acum 10 ani, dar si fata de acum o luna, conform unui sondaj realizat de INSCOP. Pentru o treime dintre romani, cea mai importanta sursa de ingrijorare o reprezinta posibilitatea…

- Foto – Shutterstock Doar 30,8% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie buna, procentul fiind in crestere fata de acum 10 ani, dar si fata de acum o luna, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro . Pentru o treime dintre romani, cea mai importanta sursa…

- Directia tarii 30,8% dintre romani cred ca Romania se indreapta intr-o directie buna (fata de 25,5% in martie si 24,8% in ianuarie), in timp ce 62,5% sunt pesimisti in legatura cu viitorul tarii (fata de 70,6% in martie si 69,7% in ianuarie). 6,7% reprezinta ponderea non-raspunsurilor (comparativ cu…

- SONDAJ | Angajații la stat, printre puținii care cred ca țara merge intr-o direcție buna! Ce spun majoritatea romanilor? SONDAJ | Angajații la stat, printre puținii care cred ca țara merge intr-o direcție buna! Ce spun majoritatea romanilor? Peste 70% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta…

- Peste 70% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita. Intr-un procent similar, oamenii considera ca ceea ce se intampla in lume merge intr-o directie gresita, conform unui sondaj realizat de Inscop la comanda News.ro, potrivit Hotnews. Același sondaj arata ca mai…

- Peste 70% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, iar un procent similar considera ca lucrurile in lume se indreapta intr-o directie gresita, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Peste o treime dintre romani spun ca viata lor este mai buna…

- Peste o treime dintre romani spun ca viata lor este mai buna decat in urma cu cinci ani, in timp ce mai mult de 60% spun ca viata lor este mai grea decat in urma cu cinci ani, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.Intrebati cum isi vad viata din prezent in comparatie cu acum 5 ani,…

- Peste 70% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, iar un procent similar considera ca lucrurile in lume se indreapta intr-o directie gresita, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Peste o treime dintre romani spun ca viata lor este mai buna…