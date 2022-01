Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Galați a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare pentru ca in urma cu trei ani a omorat cainele unui vecin. Sentința este definitiva și prima de acest fel in Romania.

- Un tanar de 23 de ani din Adjud va executa o pedeapsa cu inchisoare dupa ce a ajutat un amic, care furase un telefon mobil, sa amaneteze device-ul. Adjudeanul a fost trimis in judecata pentru tainuire, deoarece procurorii au reținut ca știa modul in care fusese obținut telefonul pe care il amanetase,…

- Tanarul de 25 de ani din SUA, gasit vinovat de un accident produs in 2019 și soldat cu 4 morți si 10 raniți, iși va petrecere urmatorii 10 ani in inchisoare. Inițial, șoferul de TIR a fost condamnat la 110 ani de inchisoare in statul Colorado, insa pedeapsa i-a fost redusa joi in urma unei intense mobilizari…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

