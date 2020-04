Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceprimar al orașului Broșteni, Vasile Rusu, a incetat din viața, vineri, la varsta de 54 de ani. El era internat de aproximativ o saptamana in secție de Pneumologie a Spitalului Județean Suceava, fiind infectat cu noul coronavirus. Vasile Rusu a devenit cunoscut in toata țara dupa ce a participat…

- Un numar de 351 noi cazuri de coronavirus au fost depistate in ultimele 24 ore in Romania. Bilanțul total urca la 8418, din care 417 oameni au murit. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.106 de persoane care nu au…

- Fostul viceprimar al orasului Brosteni, Vasile (Vili) Rusu, a murit dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Vasile Rusu avea 54 de ani si a murit in cursul zilei de vineri. Mai trebuie spus ca si actualul primar din Brosteni, Mihai Molodeschi si viceprimarul Ion Barsan au fost confirmati pozitiv…

- Lidia Nasincova, Praga, Cehia povesteste putin din viata ei, pentru postul national de televiziune din Romania : „Numele meu este Lidia Nasincova, sunt profesoara, traducatoare si ghid autorizat de turism. Sunt romanca de origine iar din luna octombrie 1989 traiesc la Praga.Coronavirus ne-a afectat…

- Autoritatile austriece au primit, luni, la Viena, 231 de ingrijitoare originare din Romania si Bulgaria, pentru a preveni o penurie de mana de lucru care ar putea surveni din cauza restrictiilor de circulatie in interiorul Uniunii Europene.

- Romania intra de astazi in stare de urgenta, masurile ce vor fi luate urmand sa fie dedicate exclusiv combaterii epidemiei. Perioada starii de urgenta va fi de 30 de zile, iar posibilitatea prelungirii depinde de evolutia epidemiei de coronavirus. ”Aceasta stare de urgenta va face posibila alocarea…

- Oficialii CEC Bank sunt și ei ingrijorați de evoluția coronavirozei ajunse in Romania și spun ca marii clienți cu care lucreaa sunt rezervați. "Am implementat o procedura clara de igienizare zilnica pentru toate spațiile de lucru, inclusiv in sucursale și agenții și distribuim in toata rețeaua soluții…

- Angajatii marilor retele comerciale din Romania sunt sfatuiti sa evite, in aceasta perioada, calatoriile in zone afectate de coronavirus, arata Ministerul Sanatatii, dupa o intalnire a ministrului Victor Costache cu reprezentantii AMRCR. De asemenea, in perioada urmatoare, marile retele comerciale…