Satul din România în care încă se dă „pământ gratuit”. Cum a apărut isteria Pare incredibil, dar localnicii dintr-un sat al comunei Tigveni din judetul Arges au inceput sa-și imparta terenul de pe o parcela care tinea de domeniului public al localitatii, dupa ce au aflat ca ”se va da pamant gratuit”. Satenii de la Tigveni au inceput sa bata pari si sa delimiteze parcelele de pamant pe care pusesera ochii și unde ar fi vrut sa-și construiasca case. Isteria de la Tigveni ar fi plecat, dupa cum au spus oamenii din comuna, de la un politician care candideaza la alegerile locale. Acesta ar fi promis terenuri gratis comunitații locale foarte sarace. A fost nevoie de intervenția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

