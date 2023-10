Primul finalist al Mastersului ATP de la Shanghai

Stiri pe aceeasi tema

- Grigor Dimitrov (32 de ani, #19 ATP) l-a invis pe Carlos Alcaraz (20 de ani, #2 ATP) in optimile de finala ale Mastersului de la Shanghai. Bulgarul a revenit spectaculos dupa ce i-a cedat primul set lui Alcaraz. Grigor Dimitrov a produs surpriza zilei la Shanghai dupa ce a reușit sa-l elimine pe Carlos…

- E vremea lui Zhizhen Zhang! Continua seria fantastica a chinezului care colaboreaza cu Julia Moldovan, o fizioterapeuta din Romania din ce in ce mai cunoscuta in circuit. Ocupantul locului #60 ATP a devenit, in cadrul Mastersului de la Shanghai, primul jucator din China care atinge faza optimilor de…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 in ierarhia tenisului masculin, s-a calificat luni in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de britanicul Daniel Evans (33 ATP).Alcaraz,…

- Finalist la Beijing, Daniil Medvedev nu a reușit sa joace la același nivel și la Shanghai, iar sportivul din Rusia a parasit competiția de categorie „ATP Masters 1000” inca din turul al treilea.

- Australianul Marc Polmans, locul 140 ATP, a fost descalificat din turneul de la Shanghai, din cauza unui gest nesportiv comis in meciul cu Stefano Napolitano (#253 ATP). De la minge de meci in favoarea sa, Polmans a sfarșit prin a fi descalificat! Cum a fost posibil un asemenea scenariu? La adapostul…

- Potrivit datelor publicate miercuri de firma de consultanta, preturile din Dubai au crescut vertiginos, cu 225%, de cand au atins un minim pandemic in trimestrul al treilea din 2020. Emiratul si-a pastrat coroana in clasament pentru al optulea trimestru consecutiv. Locurile doi si trei au fost ocupate…

- Italianul Jannik Sinner (6 ATP) și norvegianul Casper Ruud (7 ATP) s-au oprit in turul al doilea al Mastersului de la Cincinnati, in fața unor adversari mult mai slab clasați in ierarhia mondiala.

- Romania nu mai are nicio universitate in Top 1.000 in clasamentul internațional Shanghai (ARWU) din 2023, in condițiile in care, in ultimii trei ani, UBB a fost singura universitate care a reprezentat Romania in acest clasament.