- „Baietii in ghete” vor sa lase in urma jocul dezamagitor, de pe teren propriu, cu Rapid, primul oficial din 2020, si spera la cel putin un punct pe terenul unei formatii aflate in suferinta – Concordia Chiajna. Atuul principal al gazdelor, care beneficiaza in continuare de jucatori peste media esalonului,…

- „Baietii in ghete” nu au reusit sa-si bucure publicul venit in numar mai mare ca de obicei. ASU Politehnica a remizat alb cu Rapidul aflat in zece oameni si ramane la mijlocul ierarhiei in B. Antrenorul Octavian Benga a dat vina si pe faptul ca elevii sai au stat in prima runda din 2020 pentru […] Articolul…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au efectuat 6 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Arges, Olt si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de inselaciune. In ziua…

- Politehnica a obținut o noua victorie in ultimul amical al iernii. A fost 2-1 (2-0) cu FK Zemun, echipa din eșalonul secund al Serbiei. Inaintea partidei a avut loc prezentarea lotului alb-violet pentru sezonul de primavara. O vreme insorita și o ambianța deosebita, asigurata de cele doua galerii –…

- ASU Politehnica a confirmat azi cea mai importanta venire a iernii conform „hartiei”. Experimentatul mijlocas Alexandru Munteanu, ultima data la Petrolul, a semnat cu „Baietii in ghete” un contract valabil pe un sezon si jumatate. Munteanu (32 ani) si-a construit cariera la Gaz Metan Medias in Liga…

- „Baietii in ghete” s-au impus categoric in fata mai vechiei cunostinte din „Judet”, Pobeda Star Bisnov. ASU Politehnica a castigat cu 5-1 impotriva echipei din Dudestii Vechi, in primul joc de pregatire din noul an. La finalul partidei, antrenoru alb-violetilor, Octavian Benga, a confirmat ca spaniolul…

- „Baietii in ghete” au incheiat o saptamana de antrenamente in noul an. ASU Politehnica a realizat patru transferuri pana acum, dar a primit si cativa jucatori in probe in ultimele zile. Printre cei ramasi in continuare „sub observatie” e atacantul Liviu Godin, care nu a mai intrat in planurile Gloriei…

- „Baietii in ghete” au anuntat al doilea transfer al iernii inainte de Anul Nou. Dat afara de la CSM Resita de Dorinel Munteanu, desi era golgheterul rosso-nerilor, mijlocasul Dragos Saulescu s-a alaturat lui ASU Politehnica. Saulescu (27 ani) e a doua sosire la timișorenii de pe locul 6 in B. Prima…