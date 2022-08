Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Moara de Vant – Podgoria Copou, elaborat in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iași, ar putea fi aprobat in ședința Consiliului Local din 31 august. Planul vizeaza zona in care va fi construit Spitalul Regional de Urgența și unde va fi realizat primul cartier de tip Smart City din Iași. Conform proiectului de hotarare, suprafața terenului reglementat prin PUZ este de circa 100 de hectare. Pe acesta vor fi construite cladiri administrative, financiar – bancare, comerciale, lacașuri de cult, cu funcțiuni culturale, in domeniul sanatații și educației,…