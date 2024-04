Daniel Buzdugan are doi copii care il moștenesc in multe privințe, pe Maria, care are 16 ani, și pe Luca, de 14 ani, și o soție, de profesie medic, langa care a depașit multe momente dificile, pentru ca, dupa cum spune, “faptul ca am fost impreuna m-a facut sa nu le simt ca pe niște […] The post Motivul pentru care Daniel Buzdugan și-a retras copiii de la școala privata si i-a dus la o unitate de invatamant de stat first appeared on Ziarul National .