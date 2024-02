Germania, zguduită de încă un atac cu cuțitul la o școală. Doi copii de 9 și 10 ani, răniți Operațiunea de intervenție a poliției a fost declanșata dupa ce un profesor a apelat la numarul de urgența pentru a raporta incidentul.Potrivit informațiilor preliminare, un baiat și o fata, in varsta de 9 și 10 ani, au fost atacați pe drumul lor spre casa de la școala elementara catolica.Copiii, care sangerau de ranile provocate de atacator, s-au intors la școala pentru a cere ajutor. Un elicopter de salvare a fost chemat pentru a-i transporta pe cei doi copii la spital pentru tratament medical de urgența.Autoritațile locale au demarat o investigație pentru a identifica agresorul și circumstanțele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu au fost solicitati sa intervina la trecerea la nivel cu calea ferata din Soseaua Portului, acolo unde un vagon cisterna a deraiat. Este vorba despre o locomotiva si cinci vagoane tip cisterna, incarcate cu propan, ce apartin unui operator economic privat,…

- Este vorba, mai exact, de Buzamat Daniel, director al Societații pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Barlad, care a fost trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi comis infracțiunile de luare de mita și abuz in serviciu. Vizat de același dosar este și un administrator al unei firme private, acuzat de…

- Directorul Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Barlad, Daniel Buzamat, a fost trimis in jdecata pentru luare de mita si abuz in serviciu de catre procurorii DNA. Ar fi luat bani de la un om de afaceri, mita fiind ascunsa in frigider. Afaceristul si firma sa, vizati in acelasi dosar. DNA anunta,…

- Cinci elevi au fost raniți intr-un atac cu cuțitul la o școala din orașul Wuppertal din vestul Germaniei. Potrivit presei gemane, agresorul este un elev care și-a atacat colegii cu un cuțit și foarfece. El a fost ranit și arestat la fața locului de poliția germana, transmite BBC.Incidentul a avut loc…

- Este o excepție in peisajul școlar din Romania, care inca are lipsuri mari in sistemul educațional, pornind de la infrastructura. Școlile din mediul rural se bazeaza și acum pe wc-ul din fundul curții, iar abandonul școlar nu ne mai mira in localitațile respective.

- O noua oportunitate se deschide pentru parinții cu copii la creșa sau gradinița, deoarece acum pot beneficia de sprijin financiar direct de la angajatorul lor. Prin prezentarea unei declarații pe propria raspundere, un singur parinte poate primi o suma de 1.500 de lei lunar de la un singur angajator.…

- S-a constatat ca acei copii care vin pe jos la școala, care fac mai mulți pași venind pe jos pana la școala – fara sa fie aduși de parinți cu mașina – au note mai bune. Facand activitate fizica in fiecare zi, aveau note mai bune și luau decizii mai bune – a povestit Dragoș Patraru, realizatorul emisiunii…

- Fostul ministru al Educatiei Daniel Funeriu a declarat miercuri, despre rezultatul testelor PISA, ca ”suntem praf” si ca ”parintii Romaniei, astazi, sunt pe cont propriu si au trei solutii: meditatii, meditatii si meditatii, pentru ca sistemul nu este alaturi de ei. Funeriu a mai aratat ca statul are…