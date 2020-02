Stiri pe aceeasi tema

- ”Noi ne-am asumat prin programul de guvernare cateva proiecte strategice pentru ca dezvoltam infrastructura dezvoltam economia si bunastarea romanilor. Cel mai apropiat de sufletul meu proiect ar trebui sa fie Autostrada Transilvania. Eu refuz sa dau vina pe greaua mostenire, aceasta placa nu cred…

- In doi ani incep lucrarile la Autostrada Unirii! Anunțul a fost facut de premierul Orban de ziua Micii Uniri. Ludovic Orban a sustinut vineri un discurs plin de promisiuni, la Iasi, dupa ce a fost intampinat cu huiduieli. Principala promisiune a fost realizarea Autostrazii Moldovei, anunț care i-a facut…

- Doar 4 kilometri de drumuri județene au fost asfaltați in 2019 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere ar trebui sa fie, negreșit, in top trei obiective ale Consiliului Județean, care are in grija drumurile județene la fel cum Ministerul Transporturilor este responsabil de drumurile naționale…

- Ministrul Mediului afirma ca, avand in vedere esecul privind implementarea taxei auto, nu crede ca o astfel de taxa va fi impusa in cursul acestui an. “Cele trei, patru, cinci sau cate formule de taxe (pentru inmatricularea autovehiculelor – n.r.) au intrat intr-o contradictie grava cu directivele…

- Ca urmare a deciziei luate la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori de luni, 6 ianuarie, de a suspenda temporar misiunea de instruire a trupelor irakiene, pe fondul escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu, Ministerul Apararii Naționale a intreprins masurile necesare pentru…

- Victor Costache a subliniat ca o creștere a salariilor nu a incurajat medicii sa se intoarca in țara, ceea ce inseamna ca trebuie imbunatațite și condițiile din spitale atat pentru cadrele medicale, cat și pentru pacienți. „Sa ne ridicam infrastructura la nivel european”, spune ministrul Sanatații,…

- „Politistii care au legaturi, conexiuni cu retele infractionale sunt in vizorul politistilor care isi vor face datoria, in urmatoarea perioada, la nivelul intregii tari. Dupa Caras-Severin, in zilele urmatoare, poate chiar de azi, si in alte judete, politistii care au legatura cu o retea infractionala…

- Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat ca, de la preluarea mandatului, in martie 2017, și pina in prezent, s-au turnat covoare asfaltice pe 300 din cei 600 de kilometri de drumuri naționale care traverseaza județul. Prefectul a adaugat: „Daca mai punem cei 80 de kilometri ai DN18 Suceava-Maramureș,…