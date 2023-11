Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii americani se asteapta ca cel puțin 5.000 de cetateni straini sa poata fi in cele din urma autorizati sa treaca din Gaza in Egipt, relateaza CNN. Un oficial american de rang inalt a afirmat chiar ca numarul total al celor care vor putea trece din Gaza in Egipt ar putea fi de aproximativ 7.000…

- SUA și Qatar au orchestrat un acord intre Israel, Hamas si Egipt: Cați cetițeni ar urma sa plece din Fașia Gaza (CNN)Plecarea palestinienilor raniti si a unor cetateni straini din Gaza a avut loc in urma unui acord negociat de Qatar intre Israel, Hamas si Egipt, in coordonare cu SUA, potrivit unor…

- 76 palestinieni si 335 de cetateni straini si cu dubla cetatenie au fost evacuati miercuri din Fasia Gaza spre Egipt, o premiera de la declansarea razboiului dintre Israel si Hamas pe 7 octombrie, informeaza AFP, care citeaza un responsabil egiptean.

- Zeci de cetateni straini si persoane cu dubla cetatenie au trecut miercuri din Fasia Gaza spre Egipt prin punctul de frontiera de la Rafah, deschis pentru prima oara pentru trecerea persoanelor in a 26-a zi a razboiului dintre Israel si Hamas.

- Negociatorii din Qatar au reușit sa ajunga la un acord cu Egipt, Hamas și Israel pentru realizarea de evacuari limitate din Gaza, susține o sursa din zona, citata de Reuters.Qatar a mediat un acord intre Egipt, Israel și Hamas, in coordonare cu SUA, pentru a permite evacuarile. Sunt vizați…

- Reuters transmite miercuri dimineața ca autoritațile de la Doha, Qatar, au mediat un acord intre Egipt. Hama și Israel, in coordonare cu Statele Unite, pentru a deschide punctul Rafah cetațenilor care au și pașapoarte straini, dar și pentru scoaterea civililor grav raniți din

- „E un razboi impotriva Luminilor si raționalismului. Impotriva drepturilor omului. Nu spun ca nu exista incalcari ale statului de drept și in democrațiile avansate, inclusiv SUA și Israel. Dar nu le socot sistemice și incurabile”, spune profesorul Vladimir Tismaneanu, intr-un interviu acordat publicației…

- Romanul luat prizonier de teroriștii Hamas a fost rapit din kibbutzul pe care il fondase strabunicul lui de la Buzau, venit in Israel dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Localitatea este la 4 kilometri de Fașia Gaza și la 9 kilometri de Egipt.