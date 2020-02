Stiri pe aceeasi tema

- 41% dintre primii 138 de pacienti diagnosticati cu coronavirus intr-un spital din Wuhan, China, ar fi fost infectati chiar in spitalul respectiv, arata un studiu publicat vineri in revista medicala JAMA, potrivit unui articol publicat de medicul Tom Frieden pe site-ul CNN.

- Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internați luni intr-un spital specializat construit in doar zece zile in Whuan, epicentrul epidemiei cu noul tip de virus, relateaza site-ul agenției The Associated Press, conform Mediafax.Spitalul Huoshenshan și o alta instituție medicala,…

- Un spital din China cu 1000 de paturi, dedicat tratarii persoanelor infectate cu un nou coronavirus, construit in doar opt zile in Wuhan, epicentrul epidemiei, va fi deschis azi, conform media nationale, citate de Reuters.Peste 7.

- Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internați luni intr-un spital specializat construit in doar zece zile in Whuan, epicentrul epidemiei cu noul tip de virus, relateaza site-ul agenției The Associated Press, preluat de Mediafax.

- La doar patru zile de la demararea lucrarilor la spitalul cu 1.000 de paturi din Wuhan in care vor fi tratați pacienți infectați cu coronavirus, proiectul prinde contur. Chinezii au promis ca lucrarile vor fi finalizate pe 3 februarie, anunta digi24.ro.

- O asistenta medicala aflata in mijlocul pacienților din Wuhan, acolo unde a izbucnit infecția cu coronavirus, susține ca lucrurile sunt mult mai grave, iar autoritațile chineze refuza sa prezinte lumii cifrele reale. Femeia mai spune ca sunt aproximativ 90.000 de persoane infectate doar in China, un…

- Un doctor de la un spital din Wuhan, in varsta de 62 de ani, a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus, in timp ce trata pacienti grav bolnavi. Potrivit televiziunii de stat China Global Television, doctorul Liang Wudong (62 de ani) a murit la noua zile dupa ce s-a infectat cu coronavirus, el fiind…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…