Primeşti 30.000 euro ca să te muţi aici! Trebuie doar să trăieşti ca un rege, pe plajă Un orasel din Italia duce lipsa de rezidenti. De aceea, autoritatile ofera 30.000 de euro celor care aleg sa se mute acolo. „Orașul uleiului” se afla la doar 9 kilometri de marea cristalina și de plajele din Maldivele din Salento. Cea mai recenta propunere vine din Presicce, in Puglia. Ce conditii trebuie sa indeplinesti Ca […] The post Primesti 30.000 euro ca sa te muti aici! Trebuie doar sa traiesti ca un rege, pe plaja first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

