- Șapte localitați din județul Satu Mare au intrat de la miezul nopții in carantina pentru 14 zile. Rata de incidența a depașit acolo, deja, 6 cazuri la mia de locuitori. Carantina presupune noi restricții, inclusiv școala online pentru mii de elevi. Nunțile cu peste 1000 de invitați au fost cauza principala…

- In județul Vrancea, in data de 8 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 924 persoane in carantina la domiciliu; 114 persoane in izolare la domiciliu; 67 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 9 persoane sunt internate la ATI, in…

- Autoritatile judetene impun restrictii de circulatie pe timp de noapte si program scurt pentru magazine in localitatile Dezna si Ignesti, in weekend, dupa ce incidenta cazurilor de COVID a depasit 4 la mia de locuitori. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad, in localitatea…

- Persoanele vaccinate si infectate ar putea sta mai putin in carantina, declara șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Moare virusul mai repede, se elimina mai repede, fereastra de contagiozitate este mai scurta, estimata undeva la 5-6 zile, comparativ cu circa 10-14 zile cat era la persoanele…

- Valeriu Gheroghita spune ca riscul ca o persoana vaccinata sa se infecteze e de 8 ori mai redus. Totusi, in cazul variantei Delta exista si oameni care s-au imbolnavit si au fost imunizati complet, dar in cazul lor exista o evolutia mult mai usoara a bolii, neavand nevoie de spitalizare. El spune ca…

- Romania inregistreaza cele mai multe cazuri noi COVID-19 din 12 iunie incoace: 126 din aproape 26.000 de teste. Nu este anunțat niciun deces in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 24 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.183 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID –…

- Un numar de 781 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 161 la terapie intensiva, a anuntat duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In total, 2.392 persoane confirmate cu infectie cu SARS-CoV-2 sunt in izolare la domiciliu…