Primele măsuri după accidentul cu șapte morți de la Bălțați: restricție de 70 de km/h și drumul marcat pe margine cu stâlpi reflectorizanți Zona in care s-a produs tragicul accident de la Balțați de pe 1 februarie, in urma caruia șapte persoane și-au pierdut viața, este acum impanzita de indicatoare rutiere care limiteaza viteza conducatorilor auto la 70 km/ora. Pe un tronson de cateva sute de metri, marginea drumului european este limitata cu mici stalpi cu banda reflectorizanta in varf, care marcheaza inceputul șanțurilor de colectare a apei amplasate de-a lungul șoselei. Este singura porțiune marcata astfel in cei aproape 90 de kilometri ai tronsonului de drum, care se desprinde de E85 la scurt timp dupa ieșirea din orașul Roman… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

