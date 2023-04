La doar cateva ore de la eliberarea condiționata a fraților Tate au aparut și primele imagini cu unul dintre aceștia. Este dezbracat pe jumatate, in sala de forța. Andrew Tate a postat un scurt videoclip din casa din Voluntari in care apare la bustul gol, plimbandu-se prin sala de forța și savurand un trabuc. Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de…