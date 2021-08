Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Nitu, patroana firmei pirotehnice care a organizat focul de artificii de la Colectiv, a fost gasita, luni, moarta in casa. Aceasta primise cea mai mare pedeapsa in dosarul Colectiv. Conform unor surse, femeia era moarta de mai bine de 24 de ore. La prima vedere, aceasta nu avea traume…

