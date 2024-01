Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan are o evoluție frumoasa pe plan profesional. Cand credea ca le-a bifat pe toate in cariera, iata ca mai apare ceva. Și nu exista lucru pe care impresara sa nu il incerce. Dupa ce a jucat in propriul film, vedeta din showbiz-ul romanesc a facut și primele declarații, la scurt timp dupa…

- Este iubita, iubește din nou și nu ezita sa arate acest lucru. Anamaria Prodan și Ronald Gavril se afișeaza tot mai des impreuna, unul dintre aceste momente fiind seara de Revelion. Cum au petrecut cei doi in noaptea dintre ani.

- Anamaria Prodan se intoarce pe micile ecrane! Impresara a semnat pentru o noua emisiune tv, care ii va aduce bani grei in conturi. Vedeta a facut și primele declarații! Anamaria Prodan va avea o emisiune tv Veste importanta pentru admiratorii Anamariei Prodan! Celebra impresara s-a ințeles cu un post…

- Anamaria Prodan se numara printre femeile puternice din țara noastra. Fiica cea mare a impresarei din fotbalul romanesc a recunsocut, de curand, cați bani a primit, de-a lungul timpului, de la mama ei. Iata declarațiile facute de Sarah Dumitrescu!

- Anamaria Prodan are trei copii, pe Rebecca și Sarah Dumitrescu, dar și pe Laurențiu jr., din casnicia cu Laurențiu Reghecampf. Fiica cea mica e in centrul atenției acum, cu Sarah s-a laudat impresara. Sarah Dumitrescu e fata cea mica a Anamariei Prodan din mariajul cu Tibi Dumitrescu, fost baschetbalist.…