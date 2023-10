Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul Gabrielei Firea s-a insurat. Imagini de la nunta! Ziua de 7 octombrie a fost una cu totul deosebita pentru Gabriela Firea . Aceasta a fost soacra mare, fiul ei cel mare unindu-și destinul cu cel al alesei sale. Tudor are 28 de ani și este baiatul Gabrielei din prima casnicie cu Rasvan Firea.…

- Alexandru Pop, 30 de ani, actualul atacant al celor de la Concordia Chiajna (Liga 2), s-a casatorit cu Bianca. Fostul varf al lui Dinamo tocmai a facut nunta cu partenera lui de mai mulți ani, dupa ce in 2022 aceștia se casatorisera civil. +1 FOTO Pop a venit in aceasta vara la Concordia Chiajna, dupa…

- What’s Up și partenera lui s-au casatorit religios sambata, 23 septembrie. Evenimentul a avut loc in mare secret, fara prea mult tam-tam. Locația aleasa de cuplu pentru a sarbatori mariajul a fost una neașteptata, cei doi preferand simplitatea in detrimentul opulenței. Primele imagini de la nunta. What’s…

- Zi speciala pentru What’s Up și iubita lui! Artistul și partenera lui traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar astazi se casatoresc departe de ochii curioșilor, iar Spynew.ro va ține la curent cu acest eveniment important din viața celor doi. Iata primele imagini de la nunta celor doi.

- Ana Geoana, fiica lui Mircea Geoana, adjunctul secretarului general al NATO, și Garrett Cayton, nepotul unui milionar american, și-au unit destinele intr-o nunta fastuoasa la Veneția. Evenimentul a durat trei zile și a costat peste doua milioane de euro, cu invitați cazați la Hotel Cipriani.

- In urma cu doar o zi, mai exact la datA de 4 augusat 2023, a avut loc o noua nunta in showbiz-ul romanesc! Este vorba, mai exact, despre Maria Constantin și proaspatul ei soț, Robsert Stoica. Ei bine, de la nunta nu aveau cum sa lipseasca, printre alții, nici Bianca Dragușanu și iubitul ei, Gabi Badalau.…

- Rita Ora nu mai are nevoie de prezentare. Artista este plina de surprize, dar și de secrete. De cand este intr-o relație cu Taika Waititi, aceasta a inceput sa ofere din ce in ce mai puține informații din viața ei privata. Insa, acum, Rita a decis sa nu mai pastreze secretul și a recunoscut ca s-a casatorit…

- Dupa doi ani de cant și-au unit destinele in fața oficialilor de la starea civila, Gabriela Prisacariu si Dani Oțil și-au jurat credința veșnica și in biserica. Duminica, 30 iulie, cei doi au facut cununia religioasa. Marele eveniment a avut loc la Manastirea Cașin din Capitala.