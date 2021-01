Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent condițiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați in trafic. Intrucat au fost anunțate schimbari ale vremii caracterizate prin…

- Un barbat de 33 de ani a murit azi-noapte intr-un incendiu care a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Socola. Incendiul a fost anunțat la ora 03:05, cu degajari de fum pe hol, anunța ISU Iași. La incendiu s-au deplasat doua autospeciale de stingere și echipajul de terapie intensiva cu medic, relateaza…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in perioada urmatoare vor fi operationalizate inca 280 de paturi la terapie intensiva in 24 de spitale, informeaza AGERPRES . “Noi avem un numar in jur de 1.390 de paturi la terapie intensiva, avem 1.132 de pacienti la terapie intensiva, mai avem in operationalizare…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca alte 600.000 de doze de vaccin gripal dintre cele achizitionate de Ministerul Sanatatii pentru vaccinarea gratuita a categoriilor de pacienti aflati la risc au fost trimise catre medicii de familie. Ministrul Tataru a precizat ca restul pana la aproape trei…

- Ludovic Orban a declarat luni, dupa intalnirea de lucru de la Ministerul Sanatații, ca va fi elaborat un plan de conformare pe care managerii de spitale vor trebui sa-l respecte. Cheltuielile din acest plan ar putea fi facute prin finanțari europene nerambursabile, a precizat premierul.

- Premierul Ludovic Orban participa sambata seara la o celula de criza convocata la Ministerul Afacerilor Interne dupa incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț unde au murit 10 persoane. Ședința este coordonata de secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu, informeaza Mediafax.Premierul…

- Ministerul Sanatații anunța ca 248 dintre ei, care sunt specialiști in boli infecțioase, anestezie –terapie intensiva, medicina de laborator, sanatate publica, medicina interna, radiologie, imagistica medicala, medicina de familie, vor crește capacitatea de raspuns la pandemia COVID-19. Medicii, medicii…