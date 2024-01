Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei anunța ca are in lucru un dosar in care sunt vizate infracțiuni de loviri și alte violențe. Potrivit unor surse, cel vizat de acuzații este manelistul Florin Salam, iar victima ar fi o prostituata.

- Celebrul manelist Florin Salam este acuzat ca ar fi batut o tanara de 23 de ani, intr-un hotel din București, in prima zi din acest an. Pe numele cantarețului, in varsta de 44 de ani, a fost deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe, scrie observatornews.ro. „La data de 1 ianuarie 2024,…

- Tanara de 23 de ani care ar fi fost agresata de Florin Salam a facut primele declarații privind intențiile sale. Cea despre care se spune ca ar fi victima a susținut ca nu dorește ca numele ei sa fie asociat cu al cantarețului de manele. „Nu doresc rau nimanui”, s-a exprimat ea. Noi detalii in […] The…

- Tanara in varsta de 23 de ani, care susține ca a fost agresata de catre celebrul manelist Florin Salam, chiar in prima zi a anului 2024, a venit cu cea mai așteptata. Femeia a marturit ce s-a intamplat de fapt, in camera de hotel in care a intrat cu soțul Roxanei Stoian. Iata de ce a ajuns sa il considere…

- Politistii au intocmit dosar penal pe numele manelistului Florin Salam, dupa ce ar fi batut o dama de companie intr o camera din Grand Hotel fostul Intercontinental , pe 1 ianuarie, potrivit AgerpresPolitia Capitalei informeaza ca, pe data de 1 ianuarie 2024, politisti din cadrul DGPMB Sectia 1 Politie,…

- Politistii au intocmit dosar penal pe numele manelistului Florin Salam, dupa ce ar fi batut o dama de companie intr-o camera din Grand Hotel (fostul Intercontinental), pe 1 ianuarie, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

- Daniel Onoriu a facut primele declarații dupa ce a fost acuzat ca a batut-o pe fosta lui partenera de viața, Isabela. Cum se apara pilotul de raliuri. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Incident șocant in showbiz-ul romanesc! Copilul de aur al lui Florin Salam a fost batut de Leo de la Kuweit! Cel despre care se știe ca este ”mana dreapta” al regelui manelelor a fost victima violenței. Acesta s-a afișat intr-un moment delicat și a facut primele declarații despre incident!