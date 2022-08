Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Andrei, presedintele Institutului National de Statistica (INS) a prezentat joi cateva date rezultate din recensamantul general al populatiei. El a spus ca "aproximativ 19 milioane e populatia aflata pe teritoriul Romaniei" la Realitatea TV. La precedentul recensamant, cel din 2011, populatia…

- Populația Romaniei a scazut la 19 milioane, a spus joi Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, la Realitatea TV. Cifra pe care noi o vom avea va fi in apropiere de 19 milioane”, a anunțat Tudorel Andrei.

- S-a incheiat si faza de recenzare a recensamantului actual. De pe 1 august, RPL 2022 a intrat intr-o etapa in care specialistii trebuie sa aduca corectii datelor obtinute in vederea stabilirii rezultatelor finale si a repartitiei cat mai aproape de realitate a populatiei la nivelul UAT-urilor locale…

- ”Cine raspunde pentru esecul Recensamantului? Tudorel Andrei, pe cand demisia?”, se intreaba președintele Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop. In cadrul unui comunicat de presa remis redacției acesta susține sa Recensamantul locuințelor și populației derulat in ultimale luni a fost un evident eșec…

- Pe 31 iulie 2022 a fost finalizata ultima etapa de colectare a datelor de recensamant atat prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședința obișnuita a populației care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, cat și prin colectarea datelor de la punctele de recenzare fixa.…

- Primele rezultate ale recensamantului vor fi publicate in decembrie 2022, a anunțat luni INS. Pana in 31 iulie, ultima zi de recenzare, s-au inregistrat in total 18,15 milioane de persoane, reprezentand 95,4% din populația rezidenta ținta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021. Potrivit unui comunicat…

- Perioada de autorecenzare a fost prelungita pana in 27 mai, a anunțat vineri Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica (INS). Potrivit președintelui INS, autorecenzarea a fost un succes, pana acum fiind completate online peste 8,4 milioane de chestionare. „Pe parcursul derularii…

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, a anunțat ca, in urma interesului crescut pentru autorecenzare manifestat de populatie in ultimele zile, peste 400.000 de chestionare completate zilnic, comparativ cu o medie de 120.000 de chestionare completate pe zi in perioada anterioara,…