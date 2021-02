Stiri pe aceeasi tema

- "Prima masina confiscata vreodata in Bucuresti pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii / demolari. Deci, se poate. De obicei, firmele acestea, contractate pe platforme de mica publicitate, nu au contracte cu gropile de gunoi si arunca deseurile pe marginea drumului sau pe campuri,…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca a fost confiscata prima masina pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii sau demolari. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare"Prima…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca Adapostul Odai va fi preluat de Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), finantarea fiind asigurata de Primaria Capitalei pentru 1-2 luni, urmand a fi gasite "solutii pe termen lung"."In contextul problemelor care au aparut…

- Primarul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, anunța ca Primaria este imprumutata pana aproape de plafonul maxim. El spune ca fostul primar a facut imprumuturile anul trecut, in scop electoral, și anunța ca se va concentra pe atragerea de fonduri europene și pe taierea cheltuielilor inutile.…

- „(...) Acum, daca tot am ajuns la acest capitol prin care unii au impresia ca intimidarile și harțuirea sunt o soluție aș vrea sa anunț aici compania de salubrizare ca mai are termen cateva zile sa-și onoreze obligațiile contractuale fața de locuitorii acestui sector și sa se alature celorlalte echipe…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ameninta ca Romprest mai are cateva zile sa-si onoreze obligatiile contractuale fata de locuitori, in caz contrar autoritatea locala va rezilia contractul, informeaza Agerpres."As vrea sa anunt aici compania de salubrizare ca mai are termen cateva zile sa-si onoreze…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, acuza ca institutia ”a fost jefuita” in ultimii ani si anunta ca saptamana viitoare va publica toate contractele de achizitii ale fostei conduceri. Ciucu afirma ca s-au cumparat doar martisoare in valoare de 20.000 de euro, anunța news.ro. ”Primaria Sectorului…

- Primarul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, anunța pe Facebook ca va refuza sa plateasca mai multe lucrari efectuate in zona pe care o conduce din cauza calitații proaste. Nu este prima data cand Ciucu procedeaza in acest fel, dar acum primarul spune ca rabdarea i-a ajuns la limita. Citește…