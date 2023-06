Primarul PNL al Mangaliei, Cristian Radu, a fost trimis in judecata de DNA Constanța pentru ca ar fi dat cu dedicație 95 de contracte de asistența juridica. Prejudiciul calculat de procurori se ridica la 13,7 milioane de lei. Pe langa primar au mai fost trimiși in judecata și secretarul municipiului Mangalia, administratorul public al municipiului, […] The post Primarul PNL al Mangaliei, trimis in judecata pentru ca a dat cu dedicație 95 de contracte de asistența juridica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .