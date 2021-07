Primarul Piteştiului vrea amenzi DRACONICE pentru locuitorii care murdăresc străzile Primarul municipiului Pitesti, Cristian Gentea (PSD), a anuntat, joi, ca le va propune consilierilor locali sa adopte un proiect de hotarare care prevede majorarea de douazeci de ori a amenzilor pentru cei care murdaresc spatiul public sau distrug bunuri. "Am solicitat sa facem o lista cu toate amenzile care se dau. Nu putem sa dam amenda 100 de lei si sa credem ca-i vom face sa fie disciplinati. Asa ca vom da amenzi in consecinta, eu propun sa se mareasca de douazeci de ori. Acum sa vad ce va spune Consiliul Local", a declarat Gentea, intr-o conferinta de presa. Edilul a solicitat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara, a hotarat aprobarea organizarii referendumului in vederea consultarii cetatenilor din Municipiul Buzau privind modificarea limitei teritoriale a Unitații Administrativ Teritoriale Municipiul Buzau, in sensul unirii Unitații…

- Din cauza unei avarii provocate de constructorul lucrarilor la Autostrada A10, Sebeș-Turda, de aceasta data in zona Galda, SC APA CTTA SA ALBA Sucursala Aiud anunța consumatorii ca azi 09.07.2021, incepand cu ora 12:30, s-a intrerupt furnizarea apei potabile la urmatorii consumatori branșați la conducta…

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Inca 58 de autobuze noi au fost procurate de Primaria municipiului Chișinau, iar primele șapte au ajuns deja la destinație. Din cele 58 de unitați de transport, 18 autobuze sunt MAN și Volvo, iar 40 sunt VDL. „Șapte autobuze deja sunt in Chișinau. Pana in toamna…

- Orașul Trandafirilor a devenit de nerecunoscut. Oamenii se plang de situația ingrozitoare a orașului. ‘Orașul Trandafirilor’ din Romania, plin de gunoaie și șobolani. Targul Mureș trece printr-o situație de urgența sanitara din cauza gunoaielor neredicate și a șobolanilor. Consiliul Local al municipiului…

- Primarul Capitalei Nicușor Dan a intervenit la Tribunalul Bucuresti in favoarea admiterii unei acțiuni a USR contra Primariei Capitalei, in condițiile in care a fost președintele acestui partid. Acțiunea pentru anularea PUZ Sector 2 a fost semnata de Dan Barna, colegul lui Nicușor. Arhitectul-șef al…

- Impozitele pe cladirile și terenurile neingrijite vor fi majorate cu 500%. Și instituțiile publice vor fi sancționate! Potrivit primarului Piteștiului, Cristian Gentea, prin hotarare de Consiliul Local, impozitele pentru cladirile și terenurile neingrijite vor fi majorate cu 500%. Prin același act normativ…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a solicitat sa fie vaccinate toate persoanele care doresc, intrucat exista suficiente de doze de vaccin. Edilul capitalei susține ca numarul doritorilor a crescut in ultimele zile și „nu este corect sa pastreze vaccinurile la frigider”.

- Locuitorii din București vor plati de 7 ori mai mult pentru un loc de parcare din 2022, conform noilor tarife anuale aprobate de catre Consiliul Local al Capitalei. Taxa urmeaza sa fie calculata anual, nu pe zi, cum este in prezent. ...