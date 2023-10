Stiri pe aceeasi tema

- Edilul din Iași, Mihai Chirica, a ajuns din nou in prim-plan. De aceasta data ca urmare a unor reproșuri aduse colegilor din PNL. Edilul a recurs la vorbe dure la adresa colegilor care au lipsit de la un eveniment organizat la sediul institutiei – „Seara Valorilor”. Ieșirea nervoasa a primarului s-a…

- Primarul Mihai Chirca a avut o ieșire nervoasa pe un grup de WhatsApp al PNL Iași. Edilul a recurs la amenintari la adresa colegilor care au lipsit in masa de la evenimentul Seara Valorilor organizat la sediul instiutiei.

- Liderii PSD Iași au transmis sambata, 14 octombrie, ca resping orice posibila alianța cu PNL „daca liberalii nu se vor reforma”, dupa ce președintele PNL, Nicolae Ciuca, „a anunțat triumfator ca ii va susține necondiționat pe cei doi inculpați, Mihai Chirica și Costel Alexe” la alegerile de anul viitor…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri seara, 13 octombrie, ca Mihai Chirica si Costel Alexe au sustinerea partidului pentru a candida din nou la Primaria Iasi, respectiv la sefia Consiliului Judetean, datorita procentelor din sondajele de opinie.„Ca orice partid politic, facem sondaje.…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a susținut luni, in timpul ședinței Biroului Executiv, ca PNL are capacitatea și putearea de a merge singur in alegeri. Liderul PNL a spus in ședința ca PNL nu are nevoie de alianțe pentru anul electoral 2024, susținand ca in prezent ei sunt la guvernare și asta trebuie…

- Peste 60% dintre bucurestenii care au participat la un sondaj, cred ca orasul merge intr-o directie gresita, iar 72% dintre ei nu au incredere in Nicusor Dan. 70% dintre participantii la un sondaj realizat de CURS, cred ca in Romania lucrurile merg mai degraba intr-o directie gresita, iar 61% dintre…

- Greva inspectorilor de la Inspecția Tehnica ISCIR Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat) a luat amploare in ultimele zile, ridicand preocupari serioase cu privire la siguranța instalațiilor de gaze petroliere lichefiate (GPL) din țara.…

- „Am avut o discutie aplicata cu privire la modul in care in aceasta perioada derulam o multitudine de proiecte. Daca e sa ne referim la Program national de investitii «Anghel Saligny», la nivelul municipiului Bistrita vom construi un pasaj subteran, vom extinde reteaua de gaze naturale, vom extinde…