WhatsApp introduce o funcționalitate noua! Aceasta transforma modul in care interacționam cu colegii de serviciu, permițandu-ne sa evidențiem simultan, cu pin, pana la trei mesaje in conversațiile de pe grupuri. Noul update faciliteaza o comunicare mai organizata și mai eficienta in special pe grupurile de serviciu, oferind oportunitați inedite de gestionare a informațiilor in dialogurile zilnice. Evidențierea mesajelor, o noua modalitate de organizare In fapt, actualizarea consta in posibilitatea de a evidenția diverse tipuri de mesaje – fie ca sunt text, imagini sau sondaje. Utilizatorii pot…