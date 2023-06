Stiri pe aceeasi tema

- Au fost clipe de panica marți seara in Arad, dupa ce zona a fost zguduita de un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter. Seismul a fost resimțit in mai multe zone. Specialistii anunta ca au existat trei replici, cea mai mare dintre acestea avand magnitudinea de moment 3,2. Primaria Arad a impus restrictii…

- Primarul Aradului, Calin Bibarț, a fost surprins in direct la o emisiune a postului local de televiziune - La Strada TV de mișcarile din timpul cutremurului de marți seara. In imaginile difuzate in direct de postul TV se vad mișcarile cladirii in care se afla primarul, acesta, alaturi de moderatorul…

- Calin Bibarț, primarului municipiului Arad, acorda un interviu in direct in momentul in care s-a produs seismul de 5,3 grade, marți seara.Bibarț era in direct, inclusiv video, pe pagina de Facebook „La Strada TV”, raspunzand la intrebarile cetațenilor, cand intreaga incapere aflata la etajul 7 a…

- Acuazt ca a taiat unul dintre cei mai impunatori stejari din Arad, primarul orașului, Calin Bibart, se apara spunand ca arborele era un pericol pentru cetațeni.„Primaria Arad a taiat cel mai in varsta, cel mai gros și monumental stejar din oraș, un copac situat la cațiva zeci de metri de primarie.…

- Un cutremur de suprafața cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineața, 24 mai, la ora 0:24, in zona Crișana din județul Arad, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la adancimea de 8 kilometri la 23 km est de Arad, 48 km nord-est de Timisoara,…

- Un „cutremur mediu” cu magnitudinea 4,6 pe scara Richter s-a produs luni seara, 22 mai, in zona de vest a Romaniei, a informat Institutul Național de Fizica Pamantului (INFP).„In ziua de 22.05.2023, 20:46:43, s-a produs in Banat, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km”,…

- Gabriela Prisacariu Oțil și-a surprins din nou urmaritorii din mediul online cu un clip ce a devenit viral pe rețelele sociale. Frumoasa blondina le-a facut fanilor un tur al garderobei sale, proband cateva ținute care i-au stat impecabil. Dani Oțil este un barbat extrem de norocos. Cum iși invața Gabriela…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 pe Richter s-a produs sambata, la ora locala 17:53, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).