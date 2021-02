Primarul Chitac si-a facut mea culpa! Regulamentul parcarilor ramane in dezbatere publica. Consiliul Local vrea sa preia in administrare Portul Tomis si lacul Tabacarie

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 19 februarie 2021, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a lansat in consultare publica: Hotarare a Guvernului pentru modificarea si inlocuirea Anexei la Regulamentul privind organizarea, functionarea si componenta nominala a membrilor Comitetului de amenajare a spatiului…

- Au fost transmise aproximativ 90 de propuneri care urmeaza sa fie analizate, inainte ca regulamentul sa intre in dezbaterea Consiliului Local Municipal Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice propune impartirea orasului in doua zone Parcarea in zonele aglomerate zona A vor fi…

- Clotilde Armand și camarila USR din jurul ei pregatesc mișcarea prin care sa preia controlul asupra parcarilor din Sectorul 1, cel mai bogat al Capitalei. Paravanul sub care se desfașoara acest plan este un așa-zis Regulament pentru parcarile de reședința propus de Clotilde Armand spre a fi votat in…

- Primaria Constanta a lansat in dezbatere publica Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice din municipiul Constanta Orice locuitor al municipiului Constanta poate face propuneri privind acest proiect pana pe data de 15.02.2021 Fostul regulament a fost anulat definitiv de magistratii…

- Proiectul de amenajare a Parcului Șipote din centrul municipiului Suceava in zona de agrement va fi lansat in dezbatere publica, a anunțat astazi primarul Ion Lungu, care a adaugat ca iși dorește ca pana pe 30 iunie acest proiect sa fie finalizat și aprobat in Consiliul Local. ”Vom avea o dezbatere…

- Consiliul Local al Municipiului Falticeni va dezbate proiectul de hotarare prin care se va actualiza Regulamentul pentru stabilirea normelor de buna gospodarire pe teritoriul municipiului Falticeni. Premergator introducerii pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local, acest proiect de hotarare va…

- Primarul Vergil Chitac a anuntat ca incepand cu luna februarie, va fi lansat in dezbatere publica regulamentul de publicitate, afisaj si reclama de la nivelul municipiului Aceasta etapa va fi precedata de organizarea unei licitatii pentru incredintarea acestui serviciu Pana la data de 17.01.2020, la…

- ANAF a venit cu precizari legate de Declarația Unica 2021, documentul ce trebuie depus de toți cer care obțin venituri din activitați independente. Anul acesta, s-au produs ceva schimbari. ANAF pregatește mai multe schimbari pentru formularul cunoscut sub denumirea de Declarația Unica. Exista, intre…