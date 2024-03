Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei pune in dezbatere publica modificarea OUG 27 2022 privind plafonarea preturilor la energie. Obiectivele sunt: pret corect pe facturile romanilor, in contextul scaderii preturilor la energie electrica si gaze naturale, si crearea cadrului pentru trecerea etapizata la o piata mai competitiva.…

- Primaria Timișoara va avea un nou portal unic pentru servicii digitale, „o premiera pentru administrațiile publice din Romania”, spun reprezentanții instituției. Acesta va fi lansat miercuri dupa-amiaza, la Cinema Timiș. Cu aceasta ocazie, va avea loc și o dezbatere cu mai mulți specialiști din domeniu,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a participat luni, 5 februarie 2024, la o dezbatere publica ce a avut ca subiect proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, proiect ce a fost supus consultarii publice.…

- Sunt in analiza cateva opțiuni de modificare a OUG 27/2022 (n.red. privind schema de plafonare - compensare), se arata intr-un raspuns al Ministerului Energiei transmis la solicitarea HotNews.ro. Aceasta modificare ar putea avea loc in contextul in care cotațiile de pe piețele spot europene, atat la…

- Ministerul Justiției supune dezbaterii publice un proiect de lege care vizeaza soluționarea unor aspecte in materia taxelor de timbru și a ajutorului public judiciar in materie civila.Proiectul de lege supus dezbaterii publice vizeaza modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Municipiul Targu Mureș organizeaza, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, cu modificarile și completarile ulterioare, o intalnire in cadrul careia va fi supus in dezbatere publica urmatorul proiect de act normativ: Proiect de hotarare…

- Brașovenii sunt așteptați in 17 ianuarie, incepand cu ora 16.00, la Centrul Apollonia, pentru a-și spune punctul de vedere privind reconversia platformei industriale Rulmentul in zona de relaxare. Este prima dezbatere publica din acest an și participarea poate fi cu prezența fizica sau in online. La…

- Ministerul Educatiei a lansat, astazi, in dezbatere publica, proiectul de ordin de ministru privind structura anului scolar 2024-2025. Documentul prevede, in forma actuala, ca elevii vor avea 36 de saptamani de cursuri, impartite in cinci module. Astfel, cursurile ar urma sa inceapa in ziua de 9 septembrie…