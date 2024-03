Stiri pe aceeasi tema

- Presa romaneasca este de astazi mai saraca. Unul dintre cei mai buni fotoreporteri din vechea garda pe care i-a avut mass-media din Romania, Codruta Semanaru, a murit astazi dimineata, la Spitalul Coltea din Capitala, dupa ce ani de-a randul s-a luptat cu o boala nemiloasa. Atenta mereu la detalii,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, a carei suspendare pentru doping a fost redusa de TAS de la 4 ani la 9 luni, a declarat, joi dimineata, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Dubai unde se antreneaza, ca va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris. „Si eu imi doresc…

- Cercetator in Istoria Artei, cu specializare in opera sculptorului, Doina Lemny a deslușit, in exclusivitate pentru „Adevarul“, misterul bustului intitulat „Portretul unui patron de restaurant“, una dintre lucrarile de la inceputul carierei lui Brancuși.

- La cea mai recenta ediție a premiilor Emmy, Bianca Boeroiu a fost recompensata cu un trofeu pentru „Outstanding Contemporary Make-up” pentru munca ei la serialul „Wednesday”, in regia lui Tim Burton. Libertatea a vorbit cu ea despre munca la acest serial, dar și la alte cunoscute filme romanești.Dureaza…

- Ziua Culturii Nationale este marcata in fiecare an, incepand din 2011, la 15 ianuarie, data aleasa fiind aceea a nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu (1850-1889). Decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie ca fiind Ziua Culturii Nationale a fost semnat…

- Pe 14 ianuarie 2024 se implinesc 90 de ani de la moartea savantului Ioan Cantacuzino. Profesorul Ioan Cantacuzino a fost medic si microbiolog, fondator al scolii romanesti de imunologie si patologie experimentala. Bustul savantului roman este asezat in holul principal al sediului Organizatiei Mondiale…

- Karym s-a casatorit, in mare secret, cu Amina, pe care a cunoscut-o la Paris, fara sa aiba habar de originea ei nobila. Adevarul l-a aflat abia in momentul in care și-a declarat pentru prima oara sentimentele. Karym i-a marturisit ca o iubește, iar tanara i-a impartașit sentimentele, dezvaluidu-i și…

- Nu poate exista nici cea mai mica indoiala ca toții scriitorii și artiștii romani care au parasit țara de-a lungul deceniilor aparțin culturii noastre. Unii dintre ei, in ciuda faptului ca au izbutit performanța de a se integra și in culturile țarilor de adopție, realizind o performanța notorie,…