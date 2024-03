Stiri pe aceeasi tema

- DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – SUCURSALA DAMBOVITA prin S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L. ANUNȚ PUBLIC DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Targoviște prin S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L. anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere…

- Pe rețeaua feroviara care tranziteaza județele Ilfov, Dambovița, Argeș, Olt și Dolj sunt in derulare mai multe lucrari de reparații și reinnoire a suprastructurii feroviare, pentru creșterea vitezei maxime de circulație la 120 km/h. Dupa finalizarea lucrarilor, pentru un tren Regio Expres direct, durata…

- Locuitori din 27 de comunitati vor avea acces la un set complex de analize de laborator, consulturi si monitorizare pe termen lung in cadrul programului „Sanatate in vecinatate” al OMV Petrom . In 2024, grupul va aloca programului peste 8 milioane de lei si va oferi acces la servicii medicale gratuite…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bechet au descoperit aproximativ 5 milioane de țigarete. In urma unui control efectuat asupra unui ansamblu rutier condus de un bulgar s-a descoperi cantitatea de 4.720.000 de țigarete. Șoferul nu a putut prezenta documente de provenienta.…

- Un barbat si o femeie, de 30, respectiv 28 de ani, au fost retinuti de politistii din Constanta dupa ce au obtinut prin șantaj circa 31.000 de lei de la persoane care fusesera filmate in ipostaze intime, a informat marti IPJ Constanta.Potrivit polițiștilor, faptele s-au petrecut in perioada 4 - 22 ianuarie,…

- Un barbat de 41 de ani din Targoviște a fost injunghiat mortal, in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din comuna Moroeni, județul Dambovița. Trei tineri, suspecți in acest caz, sunt in custodia poliției, scrie Mediafax.In cursul nopții de sambata spre duminica, polițiștii din cadrul IPJ…

- Luptatoarea dambovițeana Simona Ionescu se pregatește de participarea la primul turneu internațional din acest an. Sportiva legitimata la CSM Targoviște va reprezenta Romania la „Grand Prix de France Henry Deglane”, un turneu ce va avea loc in Franța, in perioada 19-21 ianuarie. Simona Ionescu va lupta…

- Un barbat din județul Olt este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului și fara permis, dupa ce a fost depistat in trafic de catre polițiștii dambovițeni. Acesta a fost oprit de oamenii legii in urma unui control efectuat, sambata, pe un drum comunal din județul Dambovița. „Pe drumul comunal…