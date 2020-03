Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a dispus, marti, incetarea raporturilor de serviciu ale directorului Inspectoratului de Stat in Constructii Vaslui, Cornel Alexa, care a fost filmat la serviciu, in stare de ebrietate.

- Edilul orașului de pe Milcov s-a opus categoric ca izolarea suspecților sa fie facuta intr-un imobil din oraș, care sa aiba in apropiere școli, cum e cazul acestuia.In Vrancea, abia acum au fost stabilite centrele de carantina, dupa indelungi discuții intre autoritațile locale și județene. Citește continuarea…

- Dupa mai bine de o luna de cand au declanșat protestele și și-au sistat mare parte din activitate, judecatorii de la Tribunalul Alba se intorc la munca. Magistrații Tribunalului au protestat alaturi de colegii din județ, dar și din țara, fața de eliminarea pensiilor de serviciu. Totuși judecatorii de…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat intr-o conferința de presa susținuta astazi, 19 februarie 2020, aducerea in patrimoniul municipiului Campia Turii a trei proprietați imobiliare importante. Astfel, Primaria

- Europarlamentarul Rareș Bogdan nu ii da nicio șansa candidatului USR, Clotilde Armand, in lupta pentru Primaria Sectorului 1, declarand ca va fi spulberata de candidatul liberal. In replica, Clotilde Armand ii cere sa spulbere relațiile cu cei de la PSD, pana sa o spulbere pe ea....

- Judecatorii Tribunalului Constanta au decis ca protest pentru abrogarea pensiilor de serviciu pentru magistrati sa isi suspende activitatea pe o perioada nedeterminata, cu exceptia cauzelor urgente si sa refuze sa participe la constituirea Birourilor Electorale Judetene cu prilejul desfasurarii alegerilor…

- Nicolae Robu, primarul municipiului Timisoara, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor…

- Nicolae Robu, primarul municipiului Timisoara, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu, a informat luni...