Pâncești: Se construiește un bloc pentru cadrele medicale și profesori Primarul comunei Pancești, Vișinel Gradinaru, a anunțat astazi ca un alt proiect important pentru dezvoltarea localitații se apropie de finalizare, cu publicarea anunțului pentru executarea lucrarilor. Este vorba despre obiectivul de investiții intitulat “Construirea Locuințelor de Serviciu pentru Specialiștii din Sanatate și Invațamant in Comuna Pancești, Județul Bacau”. Acest proiect, evaluat la aproximativ 2.600.000 de […] Articolul Pancești: Se construiește un bloc pentru cadrele medicale și profesori apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

