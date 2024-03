Stiri pe aceeasi tema

- Primarul USR al Bacaului, Lucian Viziteu, a declarat marți, 12 martie, ca este suspect intr-un dosar deschis de DNA Bacau privind apartamentul de serviciu dat unei angajate, membre USR Bacau, a notat Ziarul de Bacau.„In speța cu apartamentul de serviciu in care a locuit, pentru o perioada, o angajata…

- Trupa «Ursul lui Gavrila din Asau» va participa la Festivalul Anual Kukerlandia din Bulgaria, la invitația Primariei din Yambol. Evenimentul va avea loc in perioada 15-17 martie 2023. Aproape 33 de mii de batai de tobe vor marca desfașurarea Festivalului Internațional de Maști “Kukerlandia”, care anul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 februarie 2024, a doua persoane implicate intr-un caz de corupție la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau. In urma investigațiilor,…

- In timp ce sute de tineri așteapta o locuința sociala, o membra USR, angajata in Primaria Bacau, a ajuns sa locuiasca „pe ochi frumoși” intr-un apartament de lux din buricul targului, ce aparține municipiului. Asta deși are domiciliul in Bacau. Cea in cauza a recunoscut ca nu a primit „oficial” apartamentul,…

- In urma experienței primei saptamani de funcționare a autobuzului școlar care pornește din Izvoare, primarul Bacaului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat modificari in traseul acestuia, in vederea optimizarii rutei și asigurarii unei calatorii eficiente pentru elevi. Noul traseu va incepe la aceeași…

- Prefectul Bacaului, Lucian Bogdanel, și-a exprimat dezacordul fața de decizia conducerii Liceului Pedagogic de a ține elevii in afara școlii in urma intarzierilor de dimineața. Prefectul considera ca aceasta masura este profund neinspirata și iraționala, avand in vedere condițiile de trafic dificile…

- Intr-un efort comun de a revoluționa sistemul educațional și de a asigura viitorul profesional al tinerilor din Bacau, primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu anunța cu mandrie ca proiectul pentru un campus dual a fost confirmat pentru finanțare de catre Ministerul Educației. O inițiativa inceputa in…

- In urma cu puțin timp, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in municipiul Bacau, strada Stadionului, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care anunța producerea unei explozii la un apartament. Pentru gestionarea operativa a situației de urgența, la locul…