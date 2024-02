Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Prahova au deschis o a ancheta care vizeaza infractiunea de purtare abuziva dupa ce un elev al Colegiului Tehnologic Elie Radu din municipiul Ploiesti a afirmat ca a fost batut de un maistru, la o ora de practica. Baiatul, elev in clasa a zecea, a fost dus la spital, fara a ramane internat,…

- La data de 12 ianuarie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Onești au depistat pe DN 11, in localitatea Oituz, un autoturism cu numere de inmatriculare straine și au efectuat semnale regulamentare de oprire, dar acesta și-a continuat deplasarea. Polițiștii au procedat la urmarirea autoturismului…

- Astazi, in jurul pranzului, un barbat a fost gasit decedat in propria locuința, de pe strada Molnar Piuariu din Cluj Napoca. „La data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 13.15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au fost sesizați despre faptul ca la un imobil de…

- La data de 06 decembrie a.c, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Moinești, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Moinești au efectuat patru percheziții domiciliare in localitate, in baza mandatelor emise de Judecatoria Moinești și au reținut un tanar de…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale a Politiei municipiului Toplita au fost sesizati ieri de catre politistii din cadrul IPJ Brasov ca, la data de 3 decembrie, s-a comis un furt dintr-o locuinta din municipiul Brasov. In urma acestuia ar fi fost creat un prejudiciu de 78.000 de…

- Crima infioratoare in sanul unei familii din Bistrita. O tanara de 33 de ani a fost ucisa fara mila, iar imaginile cu trupul ei insangerat au fost apoi postate pe Facebook. Ucigasul ar fi chiar sotul acesteia, care ar fi comis crima de fata cu cei doi copii ai lor. La randul sau, barbatul de 34 de ani…

- "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin apel 112, de catre un barbat, de 50 de ani, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca soacra sa s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc situat pe bulevardul Bucuresti si se afla in stare de inconstienta. In temeiul sesizarii, la fata…