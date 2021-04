Primarul Capitalei, în carantină! Fetița lui Nicușor Dan are Covid-19 Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat pe Facebook faptul ca fetița sa a ieșit pozitiv la testul Covid-19. Aceasta nu are simptome, conform edilului. „Fetița mea Aheea a ieșit pozitiva la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de ingrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie sa stau in izolare 14 zile (de la testul ei), pana vineri, 30 aprilie. Voi continua sa-mi indeplinesc obligațiile de primar lucrand de acasa. Multa sanatate tuturor!”, a transmis Nicușor Dan. The post Primarul Capitalei, in carantina! Fetița lui Nicușor Dan are Covid-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a transmis pe pagina sa de Facebook ca fetita lui, Aheea, a fost depistata cu COVID-19. Aceasta se simte bine, „nu are simptome” si „nu sunt motive de ingrijorare”.

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat astazi, 19 aprilie, pe Facebook, ca fiica sa de 4 ani, Aheea, s-a infectat cu coronavirus. Edilul va lucra de acasa timp de doua saptamani, cu toate ca testul sau a ieșit negativ.Deși Nicușor Dan a ieșit negativ la testul COVID, primarul Bucureștiului a explicat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca intra in carantina dupa ce fiica lui, Aheea, s-a imbolnavit de COVID-19: „Voi continua sa-mi indeplinesc obligațiile de primar lucrand de acasa”, conform Mediafax. „Fetița mea Aheea a ieșit pozitiva la testul COVID-19. Nu are simptome,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, luni, ca a intrat in izolare, dupa ce fiica sa s-a infectat cu Covid-19. “Fetița mea, Aheea, a ieșit pozitiva la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de ingrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie sa stau in izolare…

- „Fetita mea Aheea a iesit pozitiva la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de ingrijorare. Eu am iesit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie sa stau in izolare 14 zile (de la testul ei), pana vineri, 30 aprilie. Voi continua sa-mi indeplinesc obligatiile de primar lucrand…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit intr-o conferința de presa, dar oamenii au fost mult mai preocupați de podoaba capilara a primarului, decat de conferința in sine. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la tribuna ICCJ: anunța schimbarea legilor justiției In transmisiunea de pe…

- Antrenoarea de tenis Conchita Martinez, care o pregateste pe Garbine Muguruza, a intrat in carantina la un hotel din Doha, cu simptome usoare, dupa ce a fost testata pozitiv la COVID-19, transmite EFE. Campioana de la Wimbledon 1994 a informat pe retelele de socializare despre infectarea…

- Azi se implinește un an de la primul caz de COVID-19 confirmat in Romania. In 26 februarie 2020 in Romania a fost confirmat primul caz de infectare cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat de 20 de ani din județul Gorj care intrase in contact cu un italian diagnosticat cu aceasta boala. Cine…