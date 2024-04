Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, i-a replicat lui Cristian Popescu Piedone tot cu un mesaj inscriptionat pe tricou dupa ce acesta s-a afisat vineri cu mesajul „Si eu sunt interlop”, potrivit aktual24.ro. Nicusor Dan a afisat, sambata, un tricou pe care era scris „Stim toti”. Cristian Popescu Piedone…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a pus pagubele provocate de vantul puternic din Capitala pe seama intensificarii fenomenelor meteorologice, mentionand totodata ca in timpul administratiei actuale a fost accelerat ritmul mutarii cablurilor in subteran.

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița aduce acuzații grave la adresa lui Nicușor Dan. Edilul susține ca proiecte cheie pentru București au fost blocate de catre Primarul General. Totodata, Robert Negoița a subliniat importanța finalizarii acestor proiecte, printre care se numara Hala Laminor, Parcul…

- Nicușor Dan a implinit 54 de ani și nu are nici o locuința personala. Primarul Capitalei, care iși dorește un nou mandat, locuiește cu soția și cei doi copii ai sai intr-un apartament generos, cu trei camere, dintr-o casa istorica, in sectorul 5. Edilul Bucureștiului a preferat intotdeauna sa stea cu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. „Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a facut un anunț entuziast privind lansarea Consiliului Consultativ al Copiilor, o inițiativa colaborativa intre Primaria Capitalei și UNICEF. Intr-o postare recenta, edilul a declarat ca 20 de copii cu varste cuprinse intre 11 și 17 ani vor fi selectați pentru a face…