- Municipalitatea ieseana a informat ca va implementa conceptul de Park & Ride cu scopul reducerii traficului auto si aglomerarii intrarii in municipiu prin zona sudica (CUG). Potrivit unui comunicat de presa, acesta este un sistem care ofera conducatorilor autovehiculelor posibilitatea de a-si lasa masinile…

- Primarul Mihai Chirica a semnat un contract pentru realizarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru construirea unei parcari de tip Park & Ride in zona CUG. Conducerea Primariei intentioneaza ca pe o suprafata de circa 3.000 de metri patrati, aflata intre Centrul Tehnologic Regional…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a esplanadei din fața Teatrului Național vor incepe luna aceasta și vor dura in jur de un an. Valoarea proiectului este de 18 milioane de lei, cu finanțare de la bugetul local. Primarul Mihai Chirica a anunțat ca proiectul de reabilitare a esplanadei din fața…

- Comisia de Circulație din cadrul municipalitații ieșene a dispus montarea unor limitatoare de viteza pe Aleea Tudor Neculai din oraș, pe ruta dinspre Nicolina spre CUG. Vor fi montate limitatoare de viteza pe Aleea Tudor Neculai, pe ambele parți ale trecerilor de pietoni sau cel puțin pe direcția dinspre…

- De luna viitoare, prețul unui bilet de calatorie cu transportul public in municipiul Iași se majoreaza de la 2,5 la 3 lei. Hotararea a fost adoptata astazi in ședința Consiliului Local. Primarul Mihai Chirica a subliniat faptul ca, pentru a acoperi toate costurile necesare unei calatorii, biletul ar…

- Un politist local din Iasi a ajuns la spital dupa ce a fost batut de un sofer recalcitrant, care s-a enervat dupa ce a fost amendat pentru parcare neregulamentara. Dupa ce a fost legitimat de catre politisti, soferul a avut un comportament agresiv, deplasandu-se la autospeciala de serviciu a Politiei…

- Primarul Mihai Chirica: Am aflat cu deosebita bucurie de performanța tanarului Victor Gabriel Tcaciuc, elev in clasa a X-a la Liceul Teoretic de Informatica “Grigore Moisil”, de a se califica in semifinalele First Tech Challenge World Championship, competiție foarte puternica din domeniul roboticii.…

- Poliția Animalelor a inceput o ancheta la Iasi, dupa ce un sofer a calcat cu autoturismul o cațelușa, in timp ce ieșea dintr-o parcare. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona, iar filmarea a ajuns pe retelele sociale. In imagini se vede cum barbatul scoate masina din parcare,…