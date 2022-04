Primăria Timișoara plătește 50.000 de euro pentru proiectul de modernizare a 34 de stații STPT Viceprimarul Ruben Lațcau a anunțat, marți, ca a semnat contractul pentru modernizarea stațiilor de tramvai de pe Linia 1. Astfel, 34 de stații, adica un sfert din totalul de stații din Timișoara, intra in etapa de proiectare. Ele se adauga la inca pe atat de multe care sunt deja in execuție pe Bogdaneștilor, Cetații și […] Articolul Primaria Timișoara platește 50.000 de euro pentru proiectul de modernizare a 34 de stații STPT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

