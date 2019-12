Primăria Timișoara a inventat „super turbo-girația”. Intersecția de la AEM a ieșit din șantier Șoferii au circulat vreme de o saptamana cu „super-restricții” in zona AEM. S-au format cozi interminabile, dar coșmarul s-a incheiat. Primaria Timișoara a creat „super turbo-girația, o intersecție de tip nou, unica. Este „mai funcționala ca o turbo-girație, are patru benzi și trecerile de pietoni nu mai sunt chiar in gura intersecției”, ne-au dezvaluit specialiștii in drumuri din primarie. Primarul Nicolae Robu spune ca invenția ii aparține lui Culița Chiș, șeful Direcției de Drumuri din instituția de pe C.D. Loga. Ce face sensul de la AEM sa fie o „super turbo-girație”? „Modul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

