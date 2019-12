Primăria Sectorului 5 a devenit membru CIVIS - Alianţa Universitară Civică Europeană Situat in Usquare, noul campus urban al Universitații Libere din Bruxelles este centrat pe conceptele de dezvoltare sustenabila și implicare cetațeneasca. Totodata, aflat in imediata apropiere a Instituțiilor Europene, acest spațiu este conceput pentru prezența pe termen lung a Universitații Civice Europene in Bruxelles, ca actor esențial in peisajul "Universitații Europene". Cunoscut fiind faptul ca pe raza Sectorului 5 iși au sediile instituții importante de invațamant superior printre care amintim Facultatea de Drept, Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Veterinara, Facultatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

